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Комличенко выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Факелом»

Стали известны стартовые составы команд.
23 июля 2023 19:17
автор: Александр Евграфов

«Ростов» и «Факел» опубликовали составы команд на матч первого тура Российской премьер-лиги. Матч состоится в Ростове-на-Дону.

«Ростов»: Песьяков, Телехин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Глебов (капитан), Байрамян, Тугарев, Уткин, Комличенко, Голенков.

«Факел»: Беленов, Кудряшов, Божин, Суслов, Магаль, Мендель, Квеквсекири, Якимов, Альшин, Аппаев, Марков.

По сообщению тренерского штаба «Факела» Игорь Калинин пропустит матч из-за травмы.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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