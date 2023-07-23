Комличенко выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Факелом»

«Ростов» и «Факел» опубликовали составы команд на матч первого тура Российской премьер-лиги. Матч состоится в Ростове-на-Дону.
«Ростов»: Песьяков, Телехин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Глебов (капитан), Байрамян, Тугарев, Уткин, Комличенко, Голенков.
«Факел»: Беленов, Кудряшов, Божин, Суслов, Магаль, Мендель, Квеквсекири, Якимов, Альшин, Аппаев, Марков.
По сообщению тренерского штаба «Факела» Игорь Калинин пропустит матч из-за травмы.
Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»