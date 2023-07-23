«Спартак» вышел вперед в матче с «Оренбургом», забив в дополнительное время

В эти минуты проходит матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле встречается с «Оренбургом».

Отметим, что счет на табло снова стал – 3:2 в пользу москвичей после того, как защитник хозяев Даниил Хлусевич отличился голом в дополнительное ко второму тайму время.

Первый забитый мяч красно-белых на счету хавбека Виктора Мозеса, автором второго стал Хлусевич. В составе гостей голы забили Дмитрий Воробьёв и Габриэль Флорентин.

Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял 3-е место, а «Оренбург» финишировал на 7-й позиции.