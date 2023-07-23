Дубль Хлусевича принес «Спартаку» волевую победу над «Оренбургом» на старте сезона в РПЛ

Футболисты «Спартака» на своем поле одержали волевую победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура РПЛ.
Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.
За московскую команду дубль оформил защитник Даниил Хлусевич (76-я, 90+1-я минуты), забитый мяч на счету полузащитника Виктора Мозеса (45+1). В команде Иржи Ярошика авторами голов стали нападающий Дмитрий Воробьёв (51) и хавбек Габриэль Флорентин (67).
Добавим, что в четверг, 27 июля «Спартак» отправится в гости к «Краснодару» на матч Кубка России. «Оренбург» в среду, 26 июля встретится с ЦСКА на своем стадионе.
РПЛ
1-й тур
«Спартак» – «Оренбург» – 3:2 – (1:0)
Голы: Мозес, 45+1. Хлусевич 76, 90+1 – Воробьёв, 51. Флорентин, 67.
источник: «Советский спорт»