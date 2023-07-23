Соболев в трёх словах прокомментировал победу «Спартака» в 1-м туре чемпионата России

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской премьер-лиги.

«Супер, хорошая игра», — сказал нападающий корреспонденту «Советского спорта» Никите Плохих.

В 1-м туре чемпионата России «Спартак» победил «Оренбург» со счётом 3:2. За московскую команду дубль оформил защитник Даниил Хлусевич (76-я, 90+1-я минуты), забитый мяч на счету полузащитника Виктора Мозеса (45+1). В команде Иржи Ярошика авторами голов стали нападающий Дмитрий Воробьёв (51) и хавбек Габриэль Флорентин (67).

Соболев пропускал матч из-за дисквалификации, полученной в конце минувшего сезона, в матче с ЦСКА.