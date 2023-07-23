Стал известен лучший футболист матча 1-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своём поле обыграл «Оренбург» (3:2). Им оказался защитник красно-белых Даниил Хлусевич.

В прошедшей встрече российский игрок хозяев дважды поразил ворота соперника на 76-й и добавленной первой минуте ко второму тайму. Ранее он не забивал голы в составе столичной команды.

Добавим, что Хлусевич перешёл в «Спартак» из тульского «Арсенала» в январе прошлого года. В сезоне-2022/2023 за команду Гильермо Абаскаля он провёл 35 матчей и отдал четыре результативные передачи.