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Саратовский «Сокол» одержал первую победу после возвращения в Первую лигу

В матче второго тура был обыгран «Шинник».
23 июля 2023 20:01
автор: Александр Евграфов

Футболисты саратовского «Сокола» победили ярославский «Шинник» в матче второго тура Первой лиги. Встреча в Саратове завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

У победителей отличились Андрей Евдокимов (6-я минута), Игорь Турсунов (45+, пенальти) и Владлен Бабаев (87). У гостей голы на счету Дмитрия Самойлова (41) и Артема Самсонова (90).

Обе команды потерпели в первом туре поражения. «Сокол» был разгромлен «Родиной» со счетом 0:4, а «Шинник» уступил «СКА-Хабаровску» - 0:2.

В третьем туре «Сокол» в Саратове примет «СКА-Хабаровск», а «Шинник» в Ярославле сыграет с «Волгарем».

источник: «Советский спорт»
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