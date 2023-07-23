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«Акрон» на выезде разгромил «Волгарь» во 2-м туре Первой Лиги 

Встреча футбольных клубов состоялась на арене «Центральный» в Астрахани. 
23 июля 2023 20:07
автор: Глеб Шевяков

«Акрон» в гостях нанес разгромное поражение «Волгарю» во 2-м туре Первой лиги.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу тольяттинской команды.

За гостей дубль оформил Абу-Саид Эльдарушев (7-я, 51-я минуты), по голу забили Антон Килин (55) и Евгений Песегов (85). Автором единственного забитого мяча хозяев стал Тимур Жамалетдинов (45+3).

Добавим, что в настоящее время «Акрон» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав шесть очков после двух матчей. «Волгарь» располагается на последнем, 18-м месте, не имея очков в своем активе.

Первая лига

2-й тур

«Волгарь» – «Акрон» – 1:4 (1:1)

Голы: Жамалетдинов, 45+3 – Абу-Саид Эльдарушев, 7, 51. Килин, 55. Песегов, 85.

источник: «Советский спорт»
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