«Сочи» - «Балтика»: хозяева повели в счете благодаря голу Крамарича

Футболисты «Сочи» повели в счете в матче первого тура чемпионата России, в котором команда играет с вернувшейся в премьер-лигу калининградской «Балтикой».

Счет был открыт на 6-й минуте благодаря точному удару Мартина Крамарича, который забил гол после передачи Луки Джорджевича.

Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

Минувший сезон «Сочи» завершил на десятом месте в турнирной таблице, а «Балтика» вернулась в РПЛ спустя 25 лет, заняв второе место в розыгрыше Первой лиги.