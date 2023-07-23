В «Спартаке» оценили возможный уход Даниила Хлусевича из московского клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном уходе флангового защитника Даниила Хлусевича из команды.

Ранее появилась информация, что «Лацио» планирует взять в аренду 22-летнего футболиста.

«Хлусевич может покинуть «Спартак»? Сейчас никаких предметных разговоров нет. Очень хотелось бы, чтобы он играл за «Спартак», – приводит слова Малышева «Чемпионат».

Добавим, что Хлусевич перешёл в «Спартак» из тульского «Арсенала» в январе 2022 года. В прошедшем сезоне за столичный клуб он провел 35 игр, в которых отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.

Сегодня, 23 июля он оформил дубль за красно-белых в матче против «Оренбурга» (3:2) в рамках 1-го тура РПЛ.