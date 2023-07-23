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«Ростов» – «Факел»: хозяева сравняли счёт благодаря голу Осипенко

Защитник ростовчан отличился забитым мячом на 39-й минуте.
23 июля 2023 20:45
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимает на своём поле «Факел».

Отметим, что счёт стал равным после того, как защитник желто-синих Максим Осипенко поразил ворота соперника на 39-й минуте встречи.

Таким образом, счёт на табло в настоящий момент – 1:1. Ранее за гостей гол забил нападающий Евгений Марков.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Факел» расположился на 14-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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