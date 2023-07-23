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«Родина» вторую игру подряд не пропускает голы

В Новороссийске команде также удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
23 июля 2023 21:05
автор: Александр Евграфов

Футболисты московской «Родины» и новороссийского «Черноморца» сыграли вничью в матче второго тура Первой лиги. Команды не смогли открыть счет в игре, проходившей в Новороссийске.

В матче первого тура «Родина» разгромила саратовский «Сокол» - 4:0, и вторую игру не пропускает голы.

Ранее «Черноморец» сыграл вничью с владикавказской «Аланией» - 1:1.

В третьем туре 30 июля «Черноморец» сыграет в Москве с «Торпедо», а «Родина» в тот же день на выезде встретится с «Ленинградцем».

источник: «Советский спорт»
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