«Родина» вторую игру подряд не пропускает голы

Футболисты московской «Родины» и новороссийского «Черноморца» сыграли вничью в матче второго тура Первой лиги. Команды не смогли открыть счет в игре, проходившей в Новороссийске.

В матче первого тура «Родина» разгромила саратовский «Сокол» - 4:0, и вторую игру не пропускает голы.

Ранее «Черноморец» сыграл вничью с владикавказской «Аланией» - 1:1.

В третьем туре 30 июля «Черноморец» сыграет в Москве с «Торпедо», а «Родина» в тот же день на выезде встретится с «Ленинградцем».