«Челси» интересуется хавбеком «Кристал Пэлас» Олисе

Лондонский «Челси» проявляет интерес к хавбеку «Кристал Пэлас» Майклу Олисе, сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хоукинс.

По данным источника, лондонцы уже предложили за 21-летнего футболиста 45 млн евро, включая бонусы. При этом сообщается, что сам игрок хочет покинуть «Кристал Пэлас».

Олисе является воспитанником академии «Челси», в которой находился с 2009 по 2016 год. В минувшем сезоне французский футболист сыграл в 40 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами.

Контракт игрока с «Пэлас» рассчитан до конца июня 2026 года, трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt оценивается в 38 млн евро.