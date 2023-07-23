В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимает на своём поле «Факел».

Отметим, что хозяева поля повели в счету благодаря голу полузащитника Романа Тугарева на 57-й минуте встречи.

Ранее за жёлто-синих отметился забитым мячом защитник Максим Осипенко. Открыл счёт в матче нападающий гостей Евгений Марков.

Таким образом, счёт в матче стал 2:1 в пользу «Ростова».

Напомним, сезон-2022/2023 ростовский клуб завершил на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Факел» закончил чемпионат России на 14-й строчке.