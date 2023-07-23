«Лион» в ближайшее время может подписать российского игрока «Динамо»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов находится в шаге от перехода в «Лион». Об этом сообщает L’Equipe.

Как утверждает источник, 21-летний игрок принял предложение «олимпийцев» и в ближайшее может перейти во французскую команду. Сообщается, что защитник заключит пятилетний контракт со «львами», а бело-голубые получат за трансфер россиянина около четырех миллионов евро.

После оформления сделки «Лион» может отправить Сабу в аренду в «Моленбек» из чемпионата Бельгии.

Добавим, что Сазонов является воспитанником академии «Зенита». Он присоединился к «Динамо» в 2021 году. Всего за московскую команду он провёл 39 матчей и отличился одним забитым мячом.