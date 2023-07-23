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«Антверпен» выиграл Суперкубок страны и оформил бельгийский требл

Команда выиграла все три трофея сезона.
23 июля 2023 21:31
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Антверпена» победили «Мехелен» и стали обладателями Суперкубка Бельгии, оформив в этом сезоне требл.

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Чемпионы Бельгии открыли счет на 9-й минуте, отличился Мишель Баликвиша, а на 78-й минуте автогол Ричи де Лата сравнял счет. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Антверпена» - 5:4.

В этом сезоне «Антверпен» выиграл три трофея подряд: впервые с 1957 года стал чемпионом Бельгии (пятый раз в истории), в четвертый раз выиграл Кубок страны. В финальном матче команда Марко ван Боммеля, который возглавил клуб в 20222 году, победила тот же «Мехелен» - 2:0. Для тренера «Антверпена» три трофея стали первыми в его тренерской карьере.

источник: «Советский спорт»
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