«Антверпен» выиграл Суперкубок страны и оформил бельгийский требл

Футболисты «Антверпена» победили «Мехелен» и стали обладателями Суперкубка Бельгии, оформив в этом сезоне требл.

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Чемпионы Бельгии открыли счет на 9-й минуте, отличился Мишель Баликвиша, а на 78-й минуте автогол Ричи де Лата сравнял счет. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Антверпена» - 5:4.

В этом сезоне «Антверпен» выиграл три трофея подряд: впервые с 1957 года стал чемпионом Бельгии (пятый раз в истории), в четвертый раз выиграл Кубок страны. В финальном матче команда Марко ван Боммеля, который возглавил клуб в 20222 году, победила тот же «Мехелен» - 2:0. Для тренера «Антверпена» три трофея стали первыми в его тренерской карьере.