«Ростов» забил свой 1000-й гол в истории чемпионатов России

В эти минуты проходит матч 1-го тура РПЛ, в котором «Ростов» обыгрывает на своем поле «Факел» со счётом 2:1.

Отметим, что первый гол хозяев поля, автором которого стал защитник Максим Осипенко, стал для ростовчан 1000-м в истории розыгрышей чемпионата России.

В матче также отметился забитым мячом полузащитник желто-синих Роман Тугарев. В составе гостей гол на свой счёт записал Евгений Марков.

Добавим, что прошлый сезон Российской Премьер-Лиги «Ростов» завершил на четвертой строчке в турнирной таблице национального первенства.