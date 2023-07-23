Луис Суарес может выкупить свой контракт у «Гремио» ради перехода в «Интер Майами» 

Нападающий «Гремио» Луис Суарес планирует выкупить своё соглашение у бразильского клуба, чтобы перейти на правах свободного агента в «Интер Майами». Об этом сообщает Football Espana.

Как утверждает источник, американская команда нацелился на уругвайца после того, как «цаплям» удалось привлечь в свой состав его бывших одноклубников по «Барселоне» — Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбу. Сообщается, что стороны не могут согласовать условия трансфера 36-летнего футболиста, поэтому форвард может выкупить свой контракт ради того, чтобы продолжить карьеру в MLS.

Добавим, что Суарес присоединился к «Гремио» в январе 2023 года и с тех пор сыграл за команду 30 матчей, отличился 13 забитыми мячами и отдал девять результативных передач.