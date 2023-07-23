«Сочи» победил дебютанта Российской премьер-лиги в матче первого тура

Футболисты «Сочи» победили калининградскую «Балтику» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет был открыт на 6-й минуте благодаря точному удару Мартина Крамарича, который забил гол после передачи Луки Джорджевича. Второй гол был забит под занавес встречи. На 83-й минуте Ванья Дркушич удвоил преимущество хозяев.

Минувший сезон «Сочи» завершил на десятом месте в турнирной таблице, а «Балтика» вернулась в РПЛ спустя 25 лет, заняв второе место в розыгрыше Первой лиги.

Во втором туре 30 июля «Сочи» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Балтика» в Москве встретится со «Спартаком».