«Ростов» дома победил «Факел» в матче 1-го тура чемпионата России

«Ростов» на своём поле одержал победу над «Факелом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В составе победителей голы забили защитник Максим Осипенко (39-я минута) и полузащитник Роман Тугарев (56). За воронежскую команду забитым мячом отличился нападающий Евгений Марков (17).

Добавим, что на следующей неделе стартует Кубок России. «Ростов» сыграет домашний матч против «Рубина» в рамках кубкового турнира (26 июля), а «Факел» примет на своем поле «Сочи» (26 июля).

РПЛ

1-й тур

«Ростов» – «Факел» – 2:1 (1:1)

Голы: Осипенко, 39. Тугарев, 56 – Марков, 17.