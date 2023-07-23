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Абаскаль прокомментировал состояние Медины, который пропустил матч с «Оренбургом»

Ранее новобранец «Спартака» опроверг сообщение пресс-службы о собственной травме.
23 июля 2023 22:01
автор: Александр Евграфов

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что новобранец красно-белых Хесус Медина будет готов к матчу с «Краснодаром».

« Надеюсь, он будет готов к матчу с «Краснодаром». Он действительно близок к возвращению в общую группу, но у него травма икроножной мышцы. Она всегда опасная и особенная. Мы с пониманием относимся к этому и не торопимся. Лучше не форсировать события», - заявил Абаскаль в общении с журналистами.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля. Парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» победил «Оренбург» со счетом 3:2. 27 июля «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» в рамках розыгрыша Кубка России (путь РПЛ).

источник: «Советский спорт»
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