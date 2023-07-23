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«Зенит» продаст Малкома за рекордную для России сумму

Стороны достигли соглашения о переходе футболиста.
23 июля 2023 22:06
автор: Александр Евграфов

Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона бразилец Малком перейдет из санкт-петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления футбольного клуба Александра Медведева.

«Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 млн евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов - фиксированная сумма», - заявил Медведев.

По словам руководителя «Зенита» сумма является адекватным отражением простого факта - Малком в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом РПЛ. Малком стал лучшим бомбардиром, забив 23 гола.

Согласно данным портала Transfermarkt, переход Малкома станет самым дорогим в истории российского футбола.

источник: «РИА Новости»
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