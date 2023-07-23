Агент Магомеда Оздоева сообщил, что его клиент может перейти в московский клуб 

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева высказался о возможном переходе футболиста в одну из команд Москвы.

Ранее появилась информация, что неназванная столичная команда вступила в переговоры с турецком клубом по поводу покупки 30-летнего игрока.

«Подтверждаю, что переговоры между «Фатихом» и московским клубом по переходу Магомеда Оздоева идут и находятся в активной фазе. Название команды пока разгласить не могу», — приводит слова агента Sport24.ru.

Добавим, что Оздоев присоединился к «Фатих Карагюмрюк» в июле прошлого года на правах свободного агента. В сезоне-2022-2023 за стамбульскую команду он сыграл 34 матча, в которых отличился пятью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 2,2 миллиона евро.