ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Магомеда Оздоева сообщил, что его клиент может перейти в московский клуб 

В настоящее время хавбек выступает за «Фатих Карагюмрюк».
23 июля 2023 22:12
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева высказался о возможном переходе футболиста в одну из команд Москвы.

Ранее появилась информация, что неназванная столичная команда вступила в переговоры с турецком клубом по поводу покупки 30-летнего игрока.

«Подтверждаю, что переговоры между «Фатихом» и московским клубом по переходу Магомеда Оздоева идут и находятся в активной фазе. Название команды пока разгласить не могу», — приводит слова агента Sport24.ru.

Добавим, что Оздоев присоединился к «Фатих Карагюмрюк» в июле прошлого года на правах свободного агента. В сезоне-2022-2023 за стамбульскую команду он сыграл 34 матча, в которых отличился пятью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 2,2 миллиона евро.

источник: Sport24.ru
Главный тренер ялтинского «Рубина» прокомментировал первую победу клуба в ФНЛ
Крымские клубы показывают уверенную игру в своей группе турнира.
23.07.2023 22:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Я не «убивал» Селихова за ошибки, то же с Максименко»: Абаскаль оценил форму игроков «Спартака»
Главный тренер красно-белых прокомментировал выбор игроков на матч с «Оренбургом».
23.07.2023 22:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
Александр Кокорин забил гол за «Фиорентину» в товарищеском матче 
«Фиалки» обыграли «Катандзаро» со счётом 3:0.
23.07.2023 22:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Мы уничтожали соперника в первом тайме»: Абаскаль об итоге матча с «Оренбургом»
По мнению главного тренера команды, «Спартаку» нельзя доводить дело до критических ситуаций.
23.07.2023 22:15
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит» продаст Малкома за рекордную для России сумму
Стороны достигли соглашения о переходе футболиста.
23.07.2023 22:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
Абаскаль прокомментировал состояние Медины, который пропустил матч с «Оренбургом»
Ранее новобранец «Спартака» опроверг сообщение пресс-службы о собственной травме.
23.07.2023 22:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Сочи» победил дебютанта Российской премьер-лиги в матче первого тура
Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи.
23.07.2023 22:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ростов» дома победил «Факел» в матче 1-го тура чемпионата России
«Ростов» дома победил «Факел» в матче 1-го тура чемпионата России
Игра прошла на домашней арене жёлто-синих в Ростове-на-Дону.
23.07.2023 21:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Луис Суарес может выкупить свой контракт у «Гремио» ради перехода в «Интер Майами» 
Уругвайский игрок хочет воссоединиться со своими бывшими партнерами по «Барселоне», включая Лионеля Месси. 
23.07.2023 21:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.