«Мы уничтожали соперника в первом тайме»: Абаскаль об итоге матча с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что красно-белые доминировали в матче с «Оренбургом», но команде надо прибавлять в скорости и реализации моментов.

«Стартовый матч очень важен для любой команды. Мы взяли три очка и рады этому. Но есть и другие моменты. Нельзя ждать до последнего, чтобы вырывать победу. При том что мы доминировали и уничтожали соперника в первом тайме. Надо прибавить в решительности в финальной трети, в скорости, в реализации. Если этого не сделать, то будет сложно. Не имеем права позволять сопернику проводить быстрые контратаки после наших угловых. Абсолютно недопустимо и это необходимо исправить», - сказал Абаскаль на встрече с журналистами.

По словам главного тренера москвичей, сейчас у команды нет времени на отдых, но он верит в своих игроков. В матче с «Оренбургом» клубу очень помогли Михаил Игнатов и Крис Мартин.

В матче первого тура «Спартак» победил «Оренбург» со счетом 3:2. 27 июля «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» в рамках розыгрыша Кубка России (путь РПЛ).