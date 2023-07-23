Александр Кокорин забил гол за «Фиорентину» в товарищеском матче 

Футболисты «Фиорентины» нанесли поражение «Катандзаро» в контрольном матче.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «фиолетовых».

За команду Винченцо Итальяно забитыми мячами отличились полузащитники Нанитамо Иконе (54-я минута), Роландо Мандрагора (61) и российский форвард Александр Кокорин, который поразил ворота соперника в добавленное время ко второму тайму (90+1).

Добавим, что сезон-2022/2023 Кокорин проводил в аренде в «Арисе». За кипрский клуб 32-летний футболист провёл 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Также он был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.

Товарищеский матч

«Фиорентина» – «Катандзаро» – 3:0 (0:0)

Голы: Иконе, 54. Мандрагора, 61. Кокорин, 90+1.