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Александр Кокорин забил гол за «Фиорентину» в товарищеском матче 

«Фиалки» обыграли «Катандзаро» со счётом 3:0.
23 июля 2023 22:23
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Фиорентины» нанесли поражение «Катандзаро» в контрольном матче.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «фиолетовых».

За команду Винченцо Итальяно забитыми мячами отличились полузащитники Нанитамо Иконе (54-я минута), Роландо Мандрагора (61) и российский форвард Александр Кокорин, который поразил ворота соперника в добавленное время ко второму тайму (90+1).

Добавим, что сезон-2022/2023 Кокорин проводил в аренде в «Арисе». За кипрский клуб 32-летний футболист провёл 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Также он был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.

Товарищеский матч

«Фиорентина» – «Катандзаро» – 3:0 (0:0)

Голы: Иконе, 54. Мандрагора, 61. Кокорин, 90+1.

источник: «Советский спорт»
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