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«Я не «убивал» Селихова за ошибки, то же с Максименко»: Абаскаль оценил форму игроков «Спартака»

Главный тренер красно-белых прокомментировал выбор игроков на матч с «Оренбургом».
23 июля 2023 22:24
автор: Александр Евграфов

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что голкиперу красно-белых надо дать несколько шансов проявить себя.

«Решение принято мной и я считаю Максименко лучшим вратарем. Он заслужил это своей работой, концентрацией. Ему нужно время, ведь ситуация для него новая. Но все мы уверены в нем, как и были уверены в Селихове. Футбол состоит из эпизодов. Всё честно. Я не «убивал» Селихова, когда он допускал ошибки. Это же будет с Максименко. Я уважаю вратарей, но другое дело, если ошибки будут повторяться. Сейчас надо дать Максименко время проявить себя», – заявил Абаскаль на встрече с журналистами.

Также Абаскаль прокомментировал игру Михаила Игнатова, назвав того очень талантливым игроком. По мнению специалиста, в прошлом сезоне Игнатову не хватало завершения, и об этом говорилось. Абаскаль подчеркнул, что в «Спартаке» рассчитывают на него.

В матче первого тура «Спартак» победил «Оренбург» со счетом 3:2. 27 июля «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» в рамках розыгрыша Кубка России (путь РПЛ).

источник: «Советский спорт»
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