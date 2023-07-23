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Главный тренер ялтинского «Рубина» прокомментировал первую победу клуба в ФНЛ

Крымские клубы показывают уверенную игру в своей группе турнира.
23 июля 2023 22:29
автор: Александр Евграфов

Футболисты ялтинского «Рубина» победили клуб из Краснодарского края «Кубань-Холдинг» со счетом 1:0 в матче второго тура Второй лиги.

«Сегодняшняя игра, которая стала для нашей команды второй подряд выездной, строилась на тактических перестроениях — мы сыграли в три защитника и на четкой игровой дисциплине. Игроки показали запредельную самоотдачу, особенно с учетом очень сложного температурного режима. Мы рады, что подарили хорошее настроение всему Крыму и нашей Ялте. Будем работать дальше, наша команда только строится, но у нас уже дружный и боевитый коллектив!» — приводит слова главного тренера команды Алексея Грачева «Спорт-Экспресс».

После двух туров сезона-2023/24 «Рубин Ялта» занимает второе место в таблице группы 1.1 Второй лиги Б, набрав четыре очка. Лидером группы является «Севастополь» с шестью очками.

источник: «Советский спорт»
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