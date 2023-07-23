Криштиану Роналду определил задачи «Аль-Насра» на предстоящий сезон в Саудовской Аравии 

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о целях команды на сезон-2023/2024.

«Мы надеемся выиграть все трофеи. Мы знаем, что это будет сложно, но я думаю, что у нас хорошая команда, новый тренер, новые игроки, и мы с нетерпением ждем потрясающего сезона», — приводит слова 38-летнего футболиста Goal.

Напомним, что Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента в январе 2023 года после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон. За «всемирный клуб» он провёл 19 матчей, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

По итогам прошлого сезона «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии.