Карпин выделил основной недостаток в игре «Ростова» в матче против «Факела»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 1-го тура чемпионата России, в котором его команда обыграла дома «Факел».

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу желто-синих.

«Где‑то до 60‑й минуты игра была очень хорошая. Да, пропустили непонятный гол — два раза соперник до нашей штрафной дошел за первый час игры. Нервирует то, что когда повели 2:1, перестали играть так, как было до этого. Последними минутами мы не довольны», — приводит слова 54-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что в среду, 26 июля «Ростов» проведет домашний матч с «Рубином» в рамках Кубка России. Прошлый сезон подопечные Валерия Карпина завершили на четвертом месте в РПЛ.