ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стало известно, какой московский клуб интересуется Магомедом Оздоевым 

Ранее сообщалось, что столичная команда ведет переговоры с «Фатих Карагюмрюк» по трансферу российского игрока. 
23 июля 2023 23:03
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Спартака» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что одна из команды Москвы проявляет интерес к 30-летнему футболисту.

Как утверждает источник, на хавбека претендуют именно красно-белые, однако команда Гильермо Абаскаля в данный момент сосредоточена на поиске центрального защитника. Сообщается, что несмотря на интерес москвичей, переход Магомеда в ПАОК более вероятен.

Напомним, что Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» в июле 2022 года после того, как истёк его контракт с «Зенитом». С тех пор за команду из Стамбула он провёл 34 игры, забил пять голов и отдал шесть ассистов. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2,2 миллиона евро.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Нападающий «Тоттенхэма» Кейн продолжает переговоры с «ПСЖ»
Нападающий «Тоттенхэма» Кейн продолжает переговоры с «ПСЖ».
23.07.2023 23:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
Мауро Икарди на полноценной основе переходит в «Галатасарай»
Игрок «ПСЖ» выступал за турецкую команду на правах аренды в прошлом сезоне. 
23.07.2023 23:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин выделил основной недостаток в игре «Ростова» в матче против «Факела»
В прошедшей встрече ростовский клуб одолел своего соперника со счётом 2:1. 
23.07.2023 22:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Криштиану Роналду определил задачи «Аль-Насра» на предстоящий сезон в Саудовской Аравии 
Португалец присоединился к саудовскому клубу в начале нынешнего года. 
23.07.2023 22:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Главный тренер ялтинского «Рубина» прокомментировал первую победу клуба в ФНЛ
Крымские клубы показывают уверенную игру в своей группе турнира.
23.07.2023 22:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Я не «убивал» Селихова за ошибки, то же с Максименко»: Абаскаль оценил форму игроков «Спартака»
Главный тренер красно-белых прокомментировал выбор игроков на матч с «Оренбургом».
23.07.2023 22:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
Александр Кокорин забил гол за «Фиорентину» в товарищеском матче 
«Фиалки» обыграли «Катандзаро» со счётом 3:0.
23.07.2023 22:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Мы уничтожали соперника в первом тайме»: Абаскаль об итоге матча с «Оренбургом»
По мнению главного тренера команды, «Спартаку» нельзя доводить дело до критических ситуаций.
23.07.2023 22:15
Футбол
автор: Александр Евграфов
Агент Магомеда Оздоева сообщил, что его клиент может перейти в московский клуб 
В настоящее время хавбек выступает за «Фатих Карагюмрюк».
23.07.2023 22:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.