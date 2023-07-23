Стало известно, какой московский клуб интересуется Магомедом Оздоевым 

Руководство «Спартака» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что одна из команды Москвы проявляет интерес к 30-летнему футболисту.

Как утверждает источник, на хавбека претендуют именно красно-белые, однако команда Гильермо Абаскаля в данный момент сосредоточена на поиске центрального защитника. Сообщается, что несмотря на интерес москвичей, переход Магомеда в ПАОК более вероятен.

Напомним, что Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» в июле 2022 года после того, как истёк его контракт с «Зенитом». С тех пор за команду из Стамбула он провёл 34 игры, забил пять голов и отдал шесть ассистов. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2,2 миллиона евро.