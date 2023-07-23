Мауро Икарди на полноценной основе переходит в «Галатасарай»

«Галатасарай» подписал полноценный контракт с форвардом «ПСЖ» Мауро Икарди. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, стороны согласовали трансфер аргентинского футболиста. Сообщается, что сумма сделки по 30-летнему нападающему составит десять миллионов евро, а сам игрок подписал соглашение со «львами» на три года.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 Икарди играл за «Галатасарай» на правах аренды. За стамбульский клуб он провёл 26 игр, отличился 23 забитыми мячами и отдал восемь результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 19 миллионов евро.