Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает переговоры с «ПСЖ»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает вести переговоры о переходе с «ПСЖ», несмотря на серьезный интерес со стороны «Баварии», сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто.

По данным источника, представители парижан связывались с английским форвардом по поводу трансфера. Журналист отмечает, что хорошие отношения между клубами могут облегчить переход.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за 29-летнего англичанина. В минувшем сезоне Кейн провел 49 матчей за лондонцев, стал автором 32 голов и пяти результативных передач.

Контракт форварда с клубом рассчитан до лета следующего года.