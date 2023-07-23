ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает переговоры с «ПСЖ»

Игрок может сменить клубную прописку этим летом.
23 июля 2023 23:45
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает вести переговоры о переходе с «ПСЖ», несмотря на серьезный интерес со стороны «Баварии», сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто.

По данным источника, представители парижан связывались с английским форвардом по поводу трансфера. Журналист отмечает, что хорошие отношения между клубами могут облегчить переход.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за 29-летнего англичанина. В минувшем сезоне Кейн провел 49 матчей за лондонцев, стал автором 32 голов и пяти результативных передач.

Контракт форварда с клубом рассчитан до лета следующего года.

источник: «Советский спорт»
Тренер «Факела» Евсеев высказался о поражении команды от «Ростова» в 1-м туре РПЛ 
Воронежская команда уступила своему сопернику со счётом 1:2. 
23.07.2023 23:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мауро Икарди на полноценной основе переходит в «Галатасарай»
Игрок «ПСЖ» выступал за турецкую команду на правах аренды в прошлом сезоне. 
23.07.2023 23:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, какой московский клуб интересуется Магомедом Оздоевым 
Ранее сообщалось, что столичная команда ведет переговоры с «Фатих Карагюмрюк» по трансферу российского игрока. 
23.07.2023 23:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин выделил основной недостаток в игре «Ростова» в матче против «Факела»
В прошедшей встрече ростовский клуб одолел своего соперника со счётом 2:1. 
23.07.2023 22:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Криштиану Роналду определил задачи «Аль-Насра» на предстоящий сезон в Саудовской Аравии 
Португалец присоединился к саудовскому клубу в начале нынешнего года. 
23.07.2023 22:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Главный тренер ялтинского «Рубина» прокомментировал первую победу клуба в ФНЛ
Крымские клубы показывают уверенную игру в своей группе турнира.
23.07.2023 22:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Я не «убивал» Селихова за ошибки, то же с Максименко»: Абаскаль оценил форму игроков «Спартака»
Главный тренер красно-белых прокомментировал выбор игроков на матч с «Оренбургом».
23.07.2023 22:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
Александр Кокорин забил гол за «Фиорентину» в товарищеском матче 
«Фиалки» обыграли «Катандзаро» со счётом 3:0.
23.07.2023 22:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Мы уничтожали соперника в первом тайме»: Абаскаль об итоге матча с «Оренбургом»
По мнению главного тренера команды, «Спартаку» нельзя доводить дело до критических ситуаций.
23.07.2023 22:15
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.