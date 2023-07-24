ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Нападающий мексиканского «Леона» Виктор Давила переходит в ЦСКА за 5 млн евро

Он провел один матч за сборную Чили.
Нападающий мексиканского «Леона» Виктор Давила переходит в ЦСКА за 5 млн евро
24 июля 2023 08:10
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Чилийский форвард Виктор Давила, выступающий за мексиканский «Леон», в ближайшее время станет игроком ЦСКА. Об этом сообщает спортивный обозреватель Пако Монтес.

Согласно данным источника, игрок планирует выкупить свое соглашение у «Леона» за 5 млн евро и перейти в состав столичных армейцев в качестве свободного агента.

В ближайшие дни Виктор Давила прилетит в Москву с целью пройти медицинский осмотр, после чего будет заключен контракт. Сообщается, что ЦСКА предложил форварду соглашение до 2027 года.

В минувшем сезоне 25-летний форвард сыграл за «Леон» 31 матч, забил 10 голов и оформил четыре результативных передачи. Также на его счету один матч за сборную Чили.

источник: «Советский спорт»
Полузащитник «Оренбурга» Вера: этот сезон проведем не хуже, чем предыдущий
Аргентинец настроен оптимистично!
24.07.2023 08:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Дубль Вальверде помог «Реалу» одержать волевую победу над «Миланом»
Команды провели товарищеский матч в США.
24.07.2023 08:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Переход Фабиньо из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва из-за собак
Бразилец владеет двумя французскими бульдогами.
24.07.2023 08:20
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Тренер «Факела» Евсеев высказался о поражении команды от «Ростова» в 1-м туре РПЛ 
Воронежская команда уступила своему сопернику со счётом 1:2. 
23.07.2023 23:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает переговоры с «ПСЖ»
Игрок может сменить клубную прописку этим летом.
23.07.2023 23:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
Мауро Икарди на полноценной основе переходит в «Галатасарай»
Игрок «ПСЖ» выступал за турецкую команду на правах аренды в прошлом сезоне. 
23.07.2023 23:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, какой московский клуб интересуется Магомедом Оздоевым 
Стало известно, какой московский клуб интересуется Магомедом Оздоевым 
Ранее сообщалось, что столичная команда ведет переговоры с «Фатих Карагюмрюк» по трансферу российского игрока. 
23.07.2023 23:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин выделил основной недостаток в игре «Ростова» в матче против «Факела»
В прошедшей встрече ростовский клуб одолел своего соперника со счётом 2:1. 
23.07.2023 22:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Криштиану Роналду определил задачи «Аль-Насра» на предстоящий сезон в Саудовской Аравии 
Криштиану Роналду определил задачи «Аль-Насра» на предстоящий сезон в Саудовской Аравии 
Португалец присоединился к саудовскому клубу в начале нынешнего года. 
23.07.2023 22:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.