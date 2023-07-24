Нападающий мексиканского «Леона» Виктор Давила переходит в ЦСКА за 5 млн евро

Чилийский форвард Виктор Давила, выступающий за мексиканский «Леон», в ближайшее время станет игроком ЦСКА. Об этом сообщает спортивный обозреватель Пако Монтес.

Согласно данным источника, игрок планирует выкупить свое соглашение у «Леона» за 5 млн евро и перейти в состав столичных армейцев в качестве свободного агента.

В ближайшие дни Виктор Давила прилетит в Москву с целью пройти медицинский осмотр, после чего будет заключен контракт. Сообщается, что ЦСКА предложил форварду соглашение до 2027 года.

В минувшем сезоне 25-летний форвард сыграл за «Леон» 31 матч, забил 10 голов и оформил четыре результативных передачи. Также на его счету один матч за сборную Чили.