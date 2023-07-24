Переход Фабиньо из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва из-за собак

Сегодня, 24 июля, издание Marca сообщает о том, что переход бразильского полузащитника Фабиньо из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» может быть сорван.

Источник сообщает, что причиной срыва могут быть собаки. Дело в том, что Фабиньо планировал перевезти с собой двух французских бульдогов, однако Саудовская Аравия запрещает ввоз в страну такую породу.

По мнению местных властей, французские бульдоги агрессивные и опасные. Правительство разрешает им въезжать в страну только для охоты, но не в качестве домашних животных.

Клуб «Аль-Иттихад» уже обратился к правительству Саудовской Аравии с просьбой дать разрешение на прибытие бразильского футболиста вместе с двумя его питомцами.

Ранее стало известно о том, что у полузащитника «Ливерпуля» имеется устная договорённость с «Аль-Иттихадом» о трансфере.