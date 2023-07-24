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Дубль Вальверде помог «Реалу» одержать волевую победу над «Миланом»

Команды провели товарищеский матч в США.
24 июля 2023 08:27
автор: Александр Евграфов

Мадридский «Реал» обыграл «Милан» в товарищеском матче в рамках предсезонных сборов в США.

Встреча в Пасадене завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридского клуба, одержавшего волевую победу. У победителей дубль на счету Федерико Вальверде (57-я и 59-я минуты), победный гол на счету Винисиуса Жуниора (84-я), забившего после паса Луки Модрича. У «Милана» забили Фикайо Томори (25-я) и Лука Ромеро (42-я).

В другом матче, который состоялся в Филадельфии, сыграли вничью английские «Ньюкасл» и «Астон Вилла» - 3:3.

источник: «Советский спорт»
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