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Полузащитник «Оренбурга» Вера: этот сезон проведем не хуже, чем предыдущий

Аргентинец настроен оптимистично!
24 июля 2023 08:48
автор: Виталий Овсянников

26-летний аргентинский футболист Лукас Вера, выступающий за «Оренбург» на позиции полузащитника, поделился мнением о своем новом наставнике Иржи Ярошике.

«Что касается Ярошика — мы всем довольны! Тренировочный процесс схож с тем, который был при Марцеле Личке. Думаю, этот сезон мы проведем не хуже, чем предыдущий», — сказал Вера в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 23 июля «Оренбург» потерпел поражение в матче против «Спартака» со счетом 2:3. Эта встреча была дебютной для Иржи Ярошика в качестве главного тренера оренбургского клуба.

В минувшем сезоне «Оренбург» финишировал на седьмой строчке.

источник: «Спорт-Экспресс»
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