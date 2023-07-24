Вильсон Изидор заявил, что остаётся в составе «Локомотива»

22-летний французский футболист Вильсон Изидор, выступающий за «Локомотив» на позиции форварда, прокомментировал слухи о своем уходе из состава железнодорожников.

«Моё будущее в «Локомотиве»? Я остаюсь здесь. Мне очень нравится в «Локомотиве» — это самое главное!», — сказал Изидор в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, действующее соглашение французского нападающего с «Локомотивом» рассчитано до середины 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Вильсона Изидора составляет 5 млн евро.

Ранее, руководство «Локомотива» заявляло о том, что готово рассмотреть вариант с продажей французского форварда только в случае выгодного финансового предложения.