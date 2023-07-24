«Реал» нашел средства для трансфера Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе в ближайшее время может стать игроком «Реала», сообщает испанское издание Madrid Xtra со ссылкой на источник, близкий к королевскому клубу.

По данным журналистов в «Реале» готовы провести трансфер французского форварда и нашли необходимые финансы. Отмечается, что сделку могут закрыть в первую неделю августа.

Ранее руководство «ПСЖ» исключило Мбаппе из состава команды на предсезонный сбор в Японии. Сообщалось, что форвард выставлен на трансфер.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.