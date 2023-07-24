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«Лацио» готов заплатить за полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна более 8 млн евро

В Серии А может заиграть ещё один россиянин.
«Лацио» готов заплатить за полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна более 8 млн евро
24 июля 2023 09:35
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Сегодня, 24 июля, спортивный обозреватель Грач Хачатрян сообщает о том, что римский клуб «Лацио» готов сделать «Динамо» более выгодное предложение по покупке Арсена Захаряна, чем роттердамский «Фейеноорд».

Согласно информации источника, «Лацио» готов заплатить за 20-летнего российского футболиста более 8 млн евро. 23 июля сообщалось, что переход Захаряна в итальянский клуб близок к завершению.

Ранее «Фейеноорд» отказался платить за Захаряна более 8 млн евро.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника московского «Динамо» составляет 15 млн евро. Его текущее соглашение с бело-голубыми рассчитано до середины 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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