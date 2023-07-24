Пирло считает, что чемпионат Саудовской Аравии может стать лучшим в мире

44-летний итальянский специалист Андреа Пирло, возглавляющий клуб «Сампдория», поделился мнением о чемпионате Саудовской Аравии.

«Появился новый рынок, как это было несколько лет назад в Катаре. Футбол, как и жизнь, дает новые возможности. Теперь на слуху будет и саудовский чемпионат. Возможно, эта лига станет лучшей в мире», — цитирует Пирло издание Football-Italia.

Напомним, в сезоне-2020/21 Андреа Пирло возглавлял «Ювентус». Далее он работал в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк». Этим летом чемпион мира в составе Италии стал главным тренером клуба Серии B «Сампдория».