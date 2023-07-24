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Эндри Чекичи интересен ЦСКА и находится в списке «Спартака»

26-летний футболист провел 11 матчей за сборную Албании.
24 июля 2023 10:12
автор: Виталий Овсянников

Футбольный агент Братислав Ристич представляющий интересы албанского полузащитника Эндри Чекичи, прокомментировал возможный переход своего клиента в РПЛ.

«Помимо интереса со стороны ЦСКА, Эндри находится в списке «Спартака». Конечно, у игрока есть большой интерес приехать в Россию, но мы посмотрим в ближайшие дни», — заявил Братислав Ристич в интервью Sport24.

Напомним, в середине 2023 года 26-летний футболист покинул турецкий клуб «Коньяспор». На данный момент он находится в статусе свободного агента. На счету Эндри Чекичи 11 матчей и один забитый мяч за за сборную Албании.

источник: Sport24.ru
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