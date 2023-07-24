Салихова – об уходе Малкома из «Зенита»: не разделяю визга болельщиков по этому поводу

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о скором уходе Малкома из «Зенита».

В частности, она заявила, что болельщики ошибочно полагают, что продажа бразильца ударит по состоянию питерцев. Напротив, они направят вырученные средства на усиление состава.

«Многие болельщики радуются, что уехал Малком. Не разделяю их задора и визгов радости по этому поводу. У «Зенита» теперь прибыло, потенциально, 100 млн на последующие трансферы. Скорее всего, сгребут по выкупной цене игроков основы у российских клубов под конец трансферного окна: у «Ростова» – Глебова, у «Спартака» – Литвинова, Соболева, Зиньковского, Пруцева и Хлусевича, у «Динамо» – Тюкавина и Грулева, у ЦСКА – Карраскаля, у «Краснодара» – Кордобу, а у «Оренбурга» – Веру. Семак уж как-нибудь сможет расставить или рассадить на лавке всех», – цитирует Салихову Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что 24-летний Малком станет игроком саудовского «Аль-Хиляля», а сумма сделки составит 60 млн евро.