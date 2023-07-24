Сёмин: провалы в защите «Спартака» — это не весёлый футбол, а безалаберный

76-летний российский тренер Юрий Сёмин, ранее возглавлявший «Локомотив», прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» (3:2) в матче первого тура РПЛ.

Помимо всего прочего, он отметил неуверенную игру столичного клуба в защитной линии. По мнению отечественного специалиста, если красно-белые исправят ошибки в обороне, они могут претендовать за золотые медали.

«Весёлый футбол — тот, который приносит победу. «Спартак» — молодцы. Они интересно играли в атаке, забили хорошие голы. Однако такие большие провалы в обороне — это не веселый футбол, а безалаберный. Может ли «Спартак» претендовать в этом сезоне на что-то большое? Если исправит ошибки в обороне, то, конечно, может. В команде хороший подбор футболистов, которые с каждым годом играют всё лучше, прогрессируют», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, по ходу встречи с «Оренбургом» красно-белые уступали со счетом 1:2. Дубль Даниила Хлусевича позволил «Спартаку» одержать победу.