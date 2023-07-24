Италия одержала победу над Аргентиной в матче женского ЧМ-2023

Подошел к концу матч первого тура группы G женского ЧМ-2023 по футболу, в котором Италия сыграла против Аргентины.

Встреча прошла на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия). Отметим, что итальянки одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 87-й минуте. Отличилась Кристиана Джирелли.

В течение матча Италии забила ещё два гола, однако оба были отменены из-за положения вне игры.

В одной группе с Италии и Аргентиной находятся сборные Швеции и ЮАР. Их очных матч завершился победой шведок со счетом 2:1.