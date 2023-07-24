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«МЯЧ Production» запустил новое шоу в формате футбольного квиза

МЯЧ Квиз стал новой рубрикой на популярном Youtube-канале.
24 июля 2023 11:09
автор: Александр Евграфов

Новая рубрика «МЯЧ Квиз» появится на Youtube-канале «МЯЧ Production», сообщил ведущий популярного канала Евгений Марков. Гостями программы уже были Александр Журавлев, Васант Балан, Роман Нагучев и Александр Неценко.

Марков является автором самых посещаемых футбольных квизов в России. В новом выпуске программы свои силы проверят Юрий Русанов («МЯЧ Lab») и ребята с канала «Портье Дрогба».

Все начинается с разминки. Гостям предстоит ответить на 6 тестовых вопросов, выбирая из четырех вариантов ответа, а также на два вопроса повышенной сложности. Второй раунд – сюрприз, в нем 8 вопросов, но концепция раунда всегда разная. Третий раунд называется «Своя игра». Участники видят таблицу из 25 клеточек: 5 тем и 5 уровней сложности. Каждый может открыть пять любых клеток. И в конце – спецраунд, в котором можно выиграть мини-приз.

Свои знания могут проверить не только гости программы, но и зрители.

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