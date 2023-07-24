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В футбольном турнире «Россия-Африка» примут участие студенты пяти стран

Матчи состоятся в Санкт-Петербурге.
24 июля 2023 11:36
автор: Александр Евграфов

В международном футбольном турнире «Россия-Африка», который состоится в Санкт-Петербурге, примут участие студенческие команды пяти стран.

Россию представят трехкратные чемпионы Национальной студенческой футбольной лиги Кубанский государственный университет (Краснодар) и Крымский федеральный университет им В. Вернадского (Симферополь), а также команды Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Африку представят студенческие команды Методистского университета Ганы (Венчи, Гана), университета Лагоса (Нигерия), Королевского университета прикладных наук и технологий (Фумбан, Камерун), объединенная сборная Высшего института технологий и агрономии здравоохранения (Мбуда, Камерун) и частного пан-африканского политехнического университета (Бамако, Мали).

«Нам удалось собрать действительно сильнейшие студенческие команды своих стран, поэтому мы ожидаем по-настоящему запредельный уровень футбола. Отношения России и стран Африки выходят на новый уровень и наш студенческий футбол находится в тренде. Российские студенты соскучились по международным вызовам. И, конечно же, такой праздник позволяет укрепить дружбы между молодежью разных стран», - отметил генеральный директор Международного студенческого футбольного союза Андрей Стукалов.

Организатором турнира выступил Российский экономический университет им. Г. Плеханова совместно с международным студенческим футбольным союзом и национальная студенческая футбольная лига. Турнир пройдет с 24 по 27 июля.

источник: «Советский спорт»
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