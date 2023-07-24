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Франко Камоцци заявил, что Захарян потянет уровень «Лацио» прямо сейчас

Ранее Камоцци помогал экс-владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
24 июля 2023 11:42
автор: Виталий Овсянников

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном трансфере 20-летнего Арсена Захаряна из московского «Динамо» в римский «Лацио».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов заплатить за переход российского полузащитника более 8 млн евро. По данным Transfermarkt его стоимость составляет 15 млн евро.

«Переход Захаряна в «Лацио»? Это отличный трансфер! Арсен потянет уровень римской команды прямо сейчас. Но покупать его за 15 млн евро — дороговато», — сказал Камоцци в интервью Metaratings.ru.

Арсен Захарян выступает за бело-голубых с января 2021 года. За этот период полузащитник забил 17 голов и оформил 24 результативные передачи в 84 матчах за московскую команду.

источник: Metaratings.ru
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