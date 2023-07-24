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Полузащитник «Оренбурга» Мансилья высказался о поражении от «Спартака»

Красно-белые одержали победу со счетом 3:2.
24 июля 2023 12:04
автор: Виталий Овсянников

26-летний аргентинский футболист Брайан Мансилья, выступающий за «Оренбург» на позиции полузащитника, поделился мыслями после поражения своей команды от московского «Спартака» в матче первого тура РПЛ.

«Матч был отличным, если не говорить об итоговом результате. Как минимум могли сыграть вничью, а как максимум — выиграть. С новым тренером хорошо поработали на сборах, как и хорошо подготовились к старту сезона. Ярошик сказал, чтобы мы играли спокойно, контролируя мяч. На самом деле у нас всё получалось, но не хватало завершения», — заявил Мансилья в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, «Оренбург», вел в счёте 2:1 к 75-й минуте матча, однако на заключительном отрезке встречи Даниил Хлусевич оформил дубль, который принес «Спартаку» победу.

источник: Чемпионат.com
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