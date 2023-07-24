ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Представлена символическая сборная первого тура РПЛ по версии WhoScored

В ней представлено сразу три игрока «Зенита».
24 июля 2023 12:20
автор: Виталий Овсянников

Популярный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших футболистов первого тура чемпионата России сезона-2023/24.

Лучшим игроком стартового тура РПЛ стал 23-летний аргентинец Бенхамин Гарре, выступающий за «Крылья Советов» на позиции полузащитника. Портал выставил ему оценку 9.2. Вторую и третью строчку разделили нападающий «Зенита» Матео Кассьерра и защитник «Спартака» Даниил Хлусевич. Оба игрока получили оценку — 8.8.

Символическая сборная первого тура чемпионата России по версии WhoScored:

Сергей Песьяков («Ростов», 7.3) — Гленн Бейл («Крылья Советов», 7.4), Ванья Дркушич («Сочи», 8.6), Максим Осипенко («Ростов», 7.8), Даниил Хлусевич («Спартак», 8.8) — Бенхамин Гарре («Крылья Советов», 9.2), Зелимхан Бакаев («Зенит», 8.0), Клаудиньо («Зенит», 7.8), Жоау Батчи («Краснодар», 8.0) — Матео Кассьерра («Зенит», 8.8), Джон Кордоба («Краснодар», 8.5).

источник: WhoScored.com
Защитник «Локомотива» Тикнизян объяснил, почему перестал праздновать голы в стиле Дзюбы
В первом туре он забил гол в ворота «Рубина».
24.07.2023 13:05
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Голкипер «Зенита» Кержаков объяснил, почему не стал бы участвовать в шоу Дзюбы и Слуцкого
Первый выпуск шоу состоялся 5 апреля 2023 года.
24.07.2023 12:55
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Стали известны судьи, назначенные на матчи первого тура Кубка России
РФС назначил судей на матчи первого тура Кубка России (путь РПЛ).
24.07.2023 12:28
Футбол
автор: Александр Евграфов
Алексей Сухой рассудит матч Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром»
Алексей Сухой рассудит матч Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром»
РФС назначил судей на матчи первого тура турнира (путь РПЛ).
24.07.2023 12:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Полузащитник «Оренбурга» Мансилья высказался о поражении от «Спартака»
Красно-белые одержали победу со счетом 3:2.
24.07.2023 12:04
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Франко Камоцци заявил, что Захарян потянет уровень «Лацио» прямо сейчас
Ранее Камоцци помогал экс-владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
24.07.2023 11:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В футбольном турнире «Россия-Африка» примут участие студенты пяти стран
Матчи состоятся в Санкт-Петербурге.
24.07.2023 11:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
«МЯЧ Production» запустил новое шоу в формате футбольного квиза
МЯЧ Квиз стал новой рубрикой на популярном Youtube-канале.
24.07.2023 11:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Италия одержала победу над Аргентиной в матче женского ЧМ-2023
Счет матча: 1:0.
24.07.2023 11:05
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.