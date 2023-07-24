Представлена символическая сборная первого тура РПЛ по версии WhoScored

Популярный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших футболистов первого тура чемпионата России сезона-2023/24.

Лучшим игроком стартового тура РПЛ стал 23-летний аргентинец Бенхамин Гарре, выступающий за «Крылья Советов» на позиции полузащитника. Портал выставил ему оценку 9.2. Вторую и третью строчку разделили нападающий «Зенита» Матео Кассьерра и защитник «Спартака» Даниил Хлусевич. Оба игрока получили оценку — 8.8.

Символическая сборная первого тура чемпионата России по версии WhoScored:

Сергей Песьяков («Ростов», 7.3) — Гленн Бейл («Крылья Советов», 7.4), Ванья Дркушич («Сочи», 8.6), Максим Осипенко («Ростов», 7.8), Даниил Хлусевич («Спартак», 8.8) — Бенхамин Гарре («Крылья Советов», 9.2), Зелимхан Бакаев («Зенит», 8.0), Клаудиньо («Зенит», 7.8), Жоау Батчи («Краснодар», 8.0) — Матео Кассьерра («Зенит», 8.8), Джон Кордоба («Краснодар», 8.5).