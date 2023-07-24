Алексей Сухой рассудит матч Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром»

Матч первого тура Пути РПЛ Кубка России путь РПЛ группы D между «Спартаком» и «Краснодаром» рассудит бригада во главе с Алексеем Сухим, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Помогать ему будут Александр Богданов и Арам Петросян, резервным судьей назначен Антон Фролов. За работу видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Сергей Иванов.

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 27 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.

В другом матче группы D 25 июля в Нижнем Новгороде встретятся «Пари НН» и «Динамо». Матч будет судить Роман Галимов, помогать ему будут Алексей Ширяев и Наиль Сейфетдинов. За работу VAR будет отвечать Владислав Безбородов.