Стали известны судьи, назначенные на матчи первого тура Кубка России

Российский футбольный союз назначил судей на матчи первого тура группового этапа пути РПЛ.
25 июля. Группа В. «Локомотив» - «Урал». Главный судья – Артур Фёдоров, ассистенты– Дмитрий Семёнов, Рустам Мухтаров; VAR – Виталий Мешков.
Группа С. «Зенит» - «Ахмат». Главный судья – Сергей Цыганок, ассистенты– Дмитрий Чельцов, Сергей Каруненко; VAR – Павел Шадыханов.
26 июля. Группа А. «Оренбург» – ЦСКА. Главный судья – Павел Кукуян, ассистенты – Андрей Гурбанов, Варанцо Петросян; VAR – Артём Любимов.
Группа А. «Факел» – «Сочи». Главный судья – Сергей Чебан, ассистенты – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; VAR – Сергей Карасёв.
Группа С. «Крылья Советов» – «Балтика». Главный судья – Роман Сафьян, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; VAR – Василий Казарцев.
Группа В. «Ростов» – «Рубин». Главный судья – Евгений Буланов, ассистенты – Андрей Веретешкин, Хамид Талаев; VAR – Кирилл Левников.