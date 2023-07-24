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Стали известны судьи, назначенные на матчи первого тура Кубка России

РФС назначил судей на матчи первого тура Кубка России (путь РПЛ).
24 июля 2023 12:28
автор: Александр Евграфов

Российский футбольный союз назначил судей на матчи первого тура группового этапа пути РПЛ.

25 июля. Группа В. «Локомотив» - «Урал». Главный судья – Артур Фёдоров, ассистенты– Дмитрий Семёнов, Рустам Мухтаров; VAR – Виталий Мешков.

Группа С. «Зенит» - «Ахмат». Главный судья – Сергей Цыганок, ассистенты– Дмитрий Чельцов, Сергей Каруненко; VAR – Павел Шадыханов.

26 июля. Группа А. «Оренбург» – ЦСКА. Главный судья – Павел Кукуян, ассистенты – Андрей Гурбанов, Варанцо Петросян; VAR – Артём Любимов.

Группа А. «Факел» – «Сочи». Главный судья – Сергей Чебан, ассистенты – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; VAR – Сергей Карасёв.

Группа С. «Крылья Советов» – «Балтика». Главный судья – Роман Сафьян, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; VAR – Василий Казарцев.

Группа В. «Ростов» – «Рубин». Главный судья – Евгений Буланов, ассистенты – Андрей Веретешкин, Хамид Талаев; VAR – Кирилл Левников.

источник: РФС
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